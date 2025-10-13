#АЭС в Казахстане
Мир

Аферу из фильма "Побег из Шоушенка" удалось повторить заключенному в Индии

заключенный повторил аферу из фильма &quot;Побег из Шоушенка&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 18:59 Фото: pixabay
В индийском городе Варанаси заключенный Рамджит Ядав Ядав, обвиняемый в кончине своей жены, провернул аферу в стиле Энди Дюфресна из фильма "Побег из Шоушенка", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India, мужчина сумел выйти под залог с тюремной чековой книжкой и снять 30 тыс. рупий (более 180 тыс. тенге) со счета окружного места лишения свободы.

Согласно опубликованным данным, Ядав Ядав совершил аферу с помощью другого заключенного, старшего бухгалтера тюрьмы и сторожа. Мужчина перевел деньги с банковского счета, которым управлял начальник тюрьмы, на свой собственный счет.

Уточняется, что о мошенничестве стало известно через четыре месяца после того, как начальник тюрьмы заметил подозрительное снятие 2,6 тыс. рупий (более 15 тыс. тенге). Администрация места лишения свободы изучила выписку со счетов и начала внутреннее расследование. В итоге власти тюрьмы установили причастность тюремного персонала, Ядав Ядава и еще одного заключенного к совершению аферы. Все четверо были взяты под стражу местной полицией.

Ранее портрет преступника представили в МВД Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
