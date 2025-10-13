15 лет пролежало тело пожилого в захламленной квартире в Испании

Жильцы дома на улице Луиса Фенолле в районе Фонтсанта выяснили, что соседствуют с умершим мужчиной 15 лет после потопа из-за сильных дождей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет El Caso, люди сначала столкнулись с проблемами из-за засорившегося водостока на крыше. Вода затопила квартиру мужчины, который уже долгое время не подавал признаков жизни. Об исчезновении пенсионера никто не заявлял, и соседи думали, что он живет в доме престарелых.

Отмечается, что именно сильный потоп вынудил соседей обратиться за помощью в страховую компанию. Для устранения затопления спасатели проникли в почти пустую квартиру через окно. Там, среди голубиных гнезд и мусора, и был найден скелет. Предполагается, что это хозяин квартиры, которому сейчас должно было быть 86 лет.

По мнению специалистов, пенсионер скончался около 15 лет назад по естественным причинам или вследствие несчастного случая.

Правоохранители не рассматривают версию насильственной смерти, но ведется проверка.

