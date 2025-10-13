#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
537.77
622.95
6.65
Мир

На фоне массовых протестов президенту Мадагаскара помогли покинуть остров власти Франции

Андри Радзуэлина покинул Мадагаскар на французском военном самолете, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 00:23 Фото: Instagram/andry_rajoelina
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул остров на французском военном самолете, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным радиостанции RFI, он уехал из страны в рамках соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как уточняется, Радзуэлина прибыл на вертолете на остров Сент-Мари, а затем пересел на французский военный самолет, направлявшийся, как предполагается, в Дубай.

Между тем, французские власти говорят, что их участие ограничивается лишь обеспечением безопасного выезда главы государства и никак не связано с военным вмешательством. Военные силы Франции, базирующиеся на острове Реюньон, не будут принимать участие в дальнейших действиях, заявили в Париже.

Ранее президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства на фоне протестов в стране. В островном государстве с 25 сентября проходят массовые демонстрации из-за перебоев в снабжении электроэнергией и водой, которые позднее переросли в массовые беспорядки.

Ранее сообщалось, что массовые протесты захлестнули Филиппины из-за коррупции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Десятки людей погибли во время ливней и наводнений на Мадагаскаре
23:36, 24 февраля 2025
Десятки людей погибли во время ливней и наводнений на Мадагаскаре
Фермеры Бельгии присоединились к массовым протестам аграриев во Франции
17:39, 31 января 2024
Фермеры Бельгии присоединились к массовым протестам аграриев во Франции
Павлу Дурову разрешили покинуть Францию
19:49, 15 марта 2025
Павлу Дурову разрешили покинуть Францию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: