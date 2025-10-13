На фоне массовых протестов президенту Мадагаскара помогли покинуть остров власти Франции

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул остров на французском военном самолете, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным радиостанции RFI, он уехал из страны в рамках соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как уточняется, Радзуэлина прибыл на вертолете на остров Сент-Мари, а затем пересел на французский военный самолет, направлявшийся, как предполагается, в Дубай.

Между тем, французские власти говорят, что их участие ограничивается лишь обеспечением безопасного выезда главы государства и никак не связано с военным вмешательством. Военные силы Франции, базирующиеся на острове Реюньон, не будут принимать участие в дальнейших действиях, заявили в Париже.

Ранее президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства на фоне протестов в стране. В островном государстве с 25 сентября проходят массовые демонстрации из-за перебоев в снабжении электроэнергией и водой, которые позднее переросли в массовые беспорядки.

