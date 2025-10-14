Президенты Франции и США устроили армрестлинг
Во время традиционной процедуры обмена рукопожатиями ладонь Макрона оказалась над рукой американского коллеги. Трамп изменил положение рук, оно стало напоминать захват борцов в армреслинге. После этого политики начали перетягивать общий хват друг к другу, не прекращая разговор.
Видеозапись их взаимодействия опубликовало на своем YouTube-канале издание AFP. Вскоре оно разлетелось по другим изданиям.
🚨 Trump's Iron Grip: Brutal Bro Handshake Crushes Macron at Gaza Peace Summit 🤝.— Trending Eyes🇮🇳 (@thetrendingeyes) October 13, 2025
US President Donald Trump reignited his infamous handshake rivalry with French President Emmanuel Macron at the Egypt-hosted Summit of Peace in Sharm el-Sheikh on October 13, 2025, delivering a… pic.twitter.com/1oCpqpYLQm
За некоторое время до приветствия Трампа, Макрон пошутил над Джорджей Мелони, которой Эрдоган порекомендовал отказаться от курения.