Мир

Президенты Франции и США устроили армрестлинг

Трамп и Макрон на конференции в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 06:40 Фото: whitehouse
13 октября президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп устроили мини-соревнование по армреслингу перед журналистами во время саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе, сообщает Zakon.kz.

Во время традиционной процедуры обмена рукопожатиями ладонь Макрона оказалась над рукой американского коллеги. Трамп изменил положение рук, оно стало напоминать захват борцов в армреслинге. После этого политики начали перетягивать общий хват друг к другу, не прекращая разговор.

Видеозапись их взаимодействия опубликовало на своем YouTube-канале издание AFP. Вскоре оно разлетелось по другим изданиям.

За некоторое время до приветствия Трампа, Макрон пошутил над Джорджей Мелони, которой Эрдоган порекомендовал отказаться от курения.

Фото Алия Абди
Алия Абди
