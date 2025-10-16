Грета Тунберг рассказала об издевательствах во время задержания в Израиле

Активистка рассказала о насилии и пытках полицейских Израиля, сообщает Zakon.kz.

Девушка дала интервью для шведского издания Aftonbladet и рассказала, что пережила, когда ее и других участников флотилии, направлявшейся в Газу, задержали власти Израиля. Со слов активистки, когда она собиралась сойти с лодки, ее поджидала группа полицейских. Они схватили ее, повалили на землю и набросили на девушку израильский флаг.

Затем, по ее словам, полицейские очень грубо оттеснили Тунберг в угол.

"Особое место для особенной леди", – сказали они, – поделилась активистка.

По словам Тунберг, израильские солдаты стали называть ее "шлюхой Гретой" на шведском языке. Также она рассказала, что силовики нападали на нее каждый раз, когда она задевала израильский флаг.

В тюрьме перед депортацией, как рассказывает Грета, ей и другим участникам флотилии не давали воду, несмотря на жару. Об этом, с ее слов, знали сотрудники посольства Швеции в Израиле, навещавшие активистов.

"Когда люди теряли сознание, мы стучали по клеткам и звали врача", – рассказала Тунберг.

Когда Грета получила свой чемодан после освобождения, на нем были написаны слова "шлюха Грета" и нарисован мужской половой орган.

Фото: Magnus Wennman

5 октября в Министерстве иностранных дел Израиля обвинили Грету Тунберг в том, что она выдумала обвинения в жестоком обращении. В ведомстве заявили, что Грета придумала о наличии клопов, которые якобы покусали ее в тюрьме.