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Мир

О чем говорили Путин и Трамп по телефону

Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, США, Россия , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 22:00 Фото: kremlin.ru
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, сообщает Zakon.kz.

Основное:

  • Разговор продолжался более 2 часов. Российский лидер назвал беседу содержательной, откровенной и весьма полезной.
  • Президент РФ поблагодарил Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. Президент США высказал свою позицию по поводу прекращения огня.
  • Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня, заявил Путин. Также он сказал, что России и Украине необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.
  • Путин о возобновлении переговоров с Украиной: "Мы в целом на правильном пути".

Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с президентами России и Украины. 17 мая 2025 года в Кремле оценили возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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