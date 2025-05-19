О чем говорили Путин и Трамп по телефону

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, сообщает Zakon.kz.

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Разговор продолжался более 2 часов. Российский лидер назвал беседу содержательной, откровенной и весьма полезной.

Президент РФ поблагодарил Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. Президент США высказал свою позицию по поводу прекращения огня.

Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня, заявил Путин. Также он сказал, что России и Украине необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.

Путин о возобновлении переговоров с Украиной: "Мы в целом на правильном пути".

Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с президентами России и Украины. 17 мая 2025 года в Кремле оценили возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

