Мир

1,4 млн долларов выиграл в казино губернатор из США

губернатор выиграл в казино 1,4 млн долларов в США, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 20:18 Фото: pixabay
Губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в своей федеральной налоговой декларации отчитался о неожиданном выигрыше от азартных игр в размере 1,4 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ABC News, он выиграл эту сумму, играя в блэкджек в казино Лас-Вегаса во время отпуска с женой и друзьями.

Как уточняется, состояние Прицкера оценивается в 3,9 млрд долларов, губернатор является наследником состояния сети отелей Hyatt.

Представитель предвыборного штаба заявил о том, что политик пожертвует деньги на благотворительность, но не ответил на вопрос, почему он этого еще не сделал.

Сам Прицкер назвал свой выигрыш и себя "невероятно удачливыми".

Ранее сообщалось, что в Казахстане введут разрешительный порядок на ввоз игровых автоматов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
