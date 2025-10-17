1,4 млн долларов выиграл в казино губернатор из США

Губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в своей федеральной налоговой декларации отчитался о неожиданном выигрыше от азартных игр в размере 1,4 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ABC News, он выиграл эту сумму, играя в блэкджек в казино Лас-Вегаса во время отпуска с женой и друзьями.

Как уточняется, состояние Прицкера оценивается в 3,9 млрд долларов, губернатор является наследником состояния сети отелей Hyatt.

Представитель предвыборного штаба заявил о том, что политик пожертвует деньги на благотворительность, но не ответил на вопрос, почему он этого еще не сделал.

Сам Прицкер назвал свой выигрыш и себя "невероятно удачливыми".

Ранее сообщалось, что в Казахстане введут разрешительный порядок на ввоз игровых автоматов.