1,4 млн долларов выиграл в казино губернатор из США
Губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в своей федеральной налоговой декларации отчитался о неожиданном выигрыше от азартных игр в размере 1,4 млн долларов, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным ABC News, он выиграл эту сумму, играя в блэкджек в казино Лас-Вегаса во время отпуска с женой и друзьями.
Как уточняется, состояние Прицкера оценивается в 3,9 млрд долларов, губернатор является наследником состояния сети отелей Hyatt.
Представитель предвыборного штаба заявил о том, что политик пожертвует деньги на благотворительность, но не ответил на вопрос, почему он этого еще не сделал.
Сам Прицкер назвал свой выигрыш и себя "невероятно удачливыми".
Ранее сообщалось, что в Казахстане введут разрешительный порядок на ввоз игровых автоматов.
