Цыпленок вместо "Томагавков": чем накормили Зеленского в Белом доме

17 октября на приеме в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского удостоили обедом , сообщает Zakon.kz.

Обеденными фотографиями на своей странице в Х оперативно поделился, находившийся на месте событий журналист DW News в США, Михаил Комадовский.

The menu for the Trump-Zelensky lunch in the White House. pic.twitter.com/uXDgTHisie — Misha Komadovsky (@komadovsky) October 17, 2025

Судя по меню на фото, главным блюдом стал жареный цыпленок с хэшем из батата. Помимо него, украинскому гостю подавали фрикасе из сладкого горошка, свежей руколой и ароматным айоли с розмарином.

В качестве закуски Зеленскому предложили салат из артишока и фенхеля. На десерт подали яблоки сорта "макинтош", а также карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

"Очень бюджетный обед", – отметили подписчики Командовского.

Фото: Telegram/Zelenskiy

