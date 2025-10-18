#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
536.32
626.9
6.6
Мир

Цыпленок вместо "Томагавков": чем накормили Зеленского в Белом доме

Встреча Зеленского и Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 07:24 Фото: Telegram/Zelenskiy
17 октября на приеме в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского удостоили обедом , сообщает Zakon.kz.

Обеденными фотографиями на своей странице в Х оперативно поделился, находившийся на месте событий журналист DW News в США, Михаил Комадовский.

Судя по меню на фото, главным блюдом стал жареный цыпленок с хэшем из батата. Помимо него, украинскому гостю подавали фрикасе из сладкого горошка, свежей руколой и ароматным айоли с розмарином.

В качестве закуски Зеленскому предложили салат из артишока и фенхеля. На десерт подали яблоки сорта "макинтош", а также карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

"Очень бюджетный обед", – отметили подписчики Командовского.

Фото: Telegram/Zelenskiy

Как проходили переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Актриса и продюсер Дарига Бадыкова снова обратилась к казахстанцам
07:39, Сегодня
Актриса и продюсер Дарига Бадыкова снова обратилась к казахстанцам
Трамп и Зеленский вновь встретились в Белом доме
22:32, 18 августа 2025
Трамп и Зеленский вновь встретились в Белом доме
Зеленский прокомментировал перепалку с Трампом в Белом доме
21:20, 04 марта 2025
Зеленский прокомментировал перепалку с Трампом в Белом доме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: