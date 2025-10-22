#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.53
623.94
6.59
Мир

Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в другие страны

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 02:59 Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
21 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4629-IX о направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства, сообщает Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об одобрении указа "О направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства". Информация об этом размещена в карточке документа на сайте Верховной рады.

Инициатива была внесена главой государства 22 сентября и одобрена парламентом 9 октября. Документ предусматривает возможность направления подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию для освоения сложной военной техники.

Согласно тексту закона, на корвет ВМС "Гетман Иван Мазепа" в Турцию будет направлено 106 военнослужащих. В Великобританию планируется отправить 214 военных для обслуживания противоминных кораблей "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь", "Геническ" и управления дивизионом противоминных кораблей флотилии.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа в Будапеште отменена. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал отмену переговоров в Будапеште, ведь он готов был присоединиться к главам России и США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского
22:54, 08 февраля 2024
Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского
Зеленский назначил нового начальника Генштаба Украины
06:59, 17 марта 2025
Зеленский назначил нового начальника Генштаба Украины
Зеленский назначил посла Украины в США
02:30, 29 августа 2025
Зеленский назначил посла Украины в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: