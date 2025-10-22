Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в другие страны

21 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4629-IX о направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства, сообщает Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об одобрении указа "О направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства". Информация об этом размещена в карточке документа на сайте Верховной рады.

Инициатива была внесена главой государства 22 сентября и одобрена парламентом 9 октября. Документ предусматривает возможность направления подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию для освоения сложной военной техники.

Согласно тексту закона, на корвет ВМС "Гетман Иван Мазепа" в Турцию будет направлено 106 военнослужащих. В Великобританию планируется отправить 214 военных для обслуживания противоминных кораблей "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь", "Геническ" и управления дивизионом противоминных кораблей флотилии.

