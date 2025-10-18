#АЭС в Казахстане
Мир

Сколько будет стоить восстановить сектор Газа, посчитали эксперты

сектор Газа, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 16:33 Фото: ООН-женщины/С. А. Элуф
По данным оценки оперативного ущерба и потребностей, проведенной совместно Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и Всемирным банком, на восстановление Газы потребуется около 70 миллиардов долларов, сообщает Zakon.kz.

Представитель ООН заявил, что европейские и арабские страны, Канада и США, по всей видимости, готовы внести свой вклад в сумму в 70 миллиардов долларов (более 37,5 трлн тенге), необходимую для восстановления Газы.

"Мы услышали очень позитивные новости от ряда наших партнеров, включая европейских партнеров... Канады", относительно их готовности помочь, заявил чиновник ООН на пресс-конференции, добавив, что также ведутся переговоры с США.

Богатые нефтью арабские государства Персидского залива, вероятно, будут готовы оплатить восстановление Газы, а Египет также мог бы предоставить "логистическую базу", считают в ООН.

ФБР утверждает, что задержало боевика ХАМАС на территории США.

Айсулу Омарова
Читайте также
Ущерб инфраструктуре Газы оценили в 18,5 миллиарда долларов
00:06, 03 апреля 2024
Ущерб инфраструктуре Газы оценили в 18,5 миллиарда долларов
Мир между Израилем и Палестиной: сколько может стоить восстановление сектора Газа
12:49, 29 января 2025
Мир между Израилем и Палестиной: сколько может стоить восстановление сектора Газа
Стало известно, сколько детей погибло в секторе Газа
10:05, 02 декабря 2023
Стало известно, сколько детей погибло в секторе Газа
