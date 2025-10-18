Сколько будет стоить восстановить сектор Газа, посчитали эксперты

По данным оценки оперативного ущерба и потребностей, проведенной совместно Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и Всемирным банком, на восстановление Газы потребуется около 70 миллиардов долларов, сообщает Zakon.kz.

Представитель ООН заявил, что европейские и арабские страны, Канада и США, по всей видимости, готовы внести свой вклад в сумму в 70 миллиардов долларов (более 37,5 трлн тенге), необходимую для восстановления Газы.

"Мы услышали очень позитивные новости от ряда наших партнеров, включая европейских партнеров... Канады", относительно их готовности помочь, заявил чиновник ООН на пресс-конференции, добавив, что также ведутся переговоры с США.

Богатые нефтью арабские государства Персидского залива, вероятно, будут готовы оплатить восстановление Газы, а Египет также мог бы предоставить "логистическую базу", считают в ООН.

ФБР утверждает, что задержало боевика ХАМАС на территории США.