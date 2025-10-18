#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Мир

ФБР утверждает, что задержало боевика ХАМАС на территории США

девушка с флагами США, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 09:51 Фото: freepik
ФБР заявило, что мужчина, участвовавший в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, жил в США под вымышленными данными, сообщает Zakon.kz.

 По данным следствия, 31-летний Махмуд Амин Якуб аль-Мухтади, уроженец Газы, после атаки подал заявление на американскую визу, скрыв свое прошлое, пишет The Guardian.

В жалобе говорится, что он был боевиком военного крыла Демократического фронта освобождения Палестины и лично руководил группой, пересекавшей границу Израиля во время нападения, в котором погибло около 1200 человек и более 250 были похищены. По данным ФБР, телефон аль-Мухтади засекли рядом с израильским кибуцем Кфар-Аза – одним из эпицентров атаки.

В 2024 году он получил статус постоянного жителя США и поселился в Луизиане, где работал в ресторане. Расследование показало, что он продолжал поддерживать связь с военизированной группировкой, связанной с ХАМАС, и открыто публиковал в соцсетях фотографии ее лидеров.

Мужчину задержали в округе Сент-Мартин при участии ФБР и израильских спецслужб, включая "Лахав 433". Ему грозит обвинение в мошенничестве с визой и сговоре с целью поддержки террористической организации. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, "этот человек скрывался в Америке после участия в зверствах 7 октября – самого кровавого дня для еврейского народа со времен Холокоста".

Ранее Грета Тунберг рассказала об издевательствах во время задержания в Израиле. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Иран отверг причастность к атакам ХАМАСа на Израиль
10:07, 09 октября 2023
Иран отверг причастность к атакам ХАМАСа на Израиль
Кошмарные кадры с убитыми ХАМАС детьми опубликовали власти Израиля
11:35, 13 октября 2023
Кошмарные кадры с убитыми ХАМАС детьми опубликовали власти Израиля
Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС
19:00, 27 октября 2023
Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: