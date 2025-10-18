ФБР утверждает, что задержало боевика ХАМАС на территории США

ФБР заявило, что мужчина, участвовавший в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, жил в США под вымышленными данными, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, 31-летний Махмуд Амин Якуб аль-Мухтади, уроженец Газы, после атаки подал заявление на американскую визу, скрыв свое прошлое, пишет The Guardian.

В жалобе говорится, что он был боевиком военного крыла Демократического фронта освобождения Палестины и лично руководил группой, пересекавшей границу Израиля во время нападения, в котором погибло около 1200 человек и более 250 были похищены. По данным ФБР, телефон аль-Мухтади засекли рядом с израильским кибуцем Кфар-Аза – одним из эпицентров атаки.

В 2024 году он получил статус постоянного жителя США и поселился в Луизиане, где работал в ресторане. Расследование показало, что он продолжал поддерживать связь с военизированной группировкой, связанной с ХАМАС, и открыто публиковал в соцсетях фотографии ее лидеров.

Мужчину задержали в округе Сент-Мартин при участии ФБР и израильских спецслужб, включая "Лахав 433". Ему грозит обвинение в мошенничестве с визой и сговоре с целью поддержки террористической организации. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, "этот человек скрывался в Америке после участия в зверствах 7 октября – самого кровавого дня для еврейского народа со времен Холокоста".

