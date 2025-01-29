Мир между Израилем и Палестиной: сколько может стоить восстановление сектора Газа

После прекращения огня между Израилем и ХАМАС, а также объявленного перемирия в секторе Газа стороны начали обмениваться заложниками и возвращаться домой. Воцарится ли долгожданный мир на Ближнем востоке и возможно ли восстановление жизнеобеспечения населения – в материале Zakon.kz.

19 января вступил в силу режим прекращения огня. Израиль разрешил жителям вернуться на север сектора Газа, получив подтверждение ХАМАС об освобождении заложницы Арбель Йехуд. С утра 27 января "сотни тысяч палестинцев" начали возвращаться в места прежнего проживания на севере сектора Газа. Для этого израильская армия открыла КПП на дороге Ар-Рашид.

По свидетельствам СМИ, жители массово передвигаются с юга на север по прибрежной полосе. Поток возвращенцев следовал вдоль побережья и впечатлял своими масштабами очевидцев. Счастливые палестинцы шли целыми семьями, неся личные вещи в руках. Тотальная эвакуация из этого района произошла в первые дни войны, затем там велись самые разрушительные бои.

يعودون لأن العودة ليست مجرد خطوة بل هي روح ترفض أن تدفن تحت ركام الظلم .

يعودون لأنهم يعرفون أن الأرض لا تقاس بمساحتها بل بصدى أقدام من مشوا عليها وأرواح من عاشوا فيها .

يعودون لأنهم يعرفون أن الدمار مؤقت لكن الانتماء أبدي . #غزة #فلسطين pic.twitter.com/URXaIB8flu — A.A.A (@AAA21_07) January 29, 2025

При этом представитель израильского правительства Давид Менсер заявил, что восемь из 33 заложников, которых группировка ХАМАС должна была освободить в рамках первого этапа перемирия с Израилем, мертвы. Имена погибших не были озвучены.

Таким образом, согласно переданному ХАМАС списку, в ближайшие недели живыми вернутся лишь 25 израильских заложников. Тела восьми погибших ХАМАС передаст родным, которых уже известили об их гибели.

На этой неделе ожидается освобождение шести человек. Трое должны быть переданы Израилю 30 января, еще трое – первого февраля.

Вместе с тем, несмотря на временное перемирие, в районе Тулькарма на Западном берегу реки Иордан погибли два человека в результате нанесения израильскими ВС удара по транспортному средству. Об этом рассказали в Минздраве Палестины. Инцидент произошел в лагере для беженцев Нур-Шамс. При обстреле еще трое палестинцев получили ранения различной степени тяжести.

تتنوع المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المؤسسة وتلامس احتياجات أهلنا في قطاع غزة.



🌿 بالأمس، بفضل الله وبدعم كريم من أهل العطاء في سلطنة عمان الشقيقة، قمنا بتوزيع البطانيات ومستلزمات الشتاء على الأسر في شمال قطاع غزة، تخفيفاً لمعاناتهم.

✨ جزاكم الله خيراً، وجعل ذلك في… pic.twitter.com/enmJRgVyqh — عبدالله الأسطل (@Abomalekalastal) January 25, 2025

В то же время Международная межправительственная организация ООН расширяет масштабы помощи населению сектора Газа, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН за первые четыре дня действия этого режима доставила в анклав больше продовольствия, чем за весь декабрь.

"ООН и ее гуманитарные партнеры наращивают жизненно важную помощь нуждающимся по всему сектору", – говорится в сообщении.

Теперь грузы доставляются в районы, доступ в которые ранее был невозможен, в том числе вдоль дороги Ар-Рашид и к югу от города Газа. Накануне, 27 января, в Газу въехали 840 грузовиков с продуктами и предметами первой необходимости, а днем раньше – 915.

В свою очередь Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обеспечило за первые три дня доставку продуктов в количестве, "которого достаточно для 1 млн человек".

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), грузовики с лекарствами, теплой одеждой, гигиеническими наборами и другими гуманитарными грузами прибывают в анклав через КПП "как на севере, так и на юге Газы". Эта помощь распределяется среди нуждающихся семей. Также ЮНИСЕФ "расширяет оказание важнейших услуг", включая водоснабжение.

Когда же следует ждать окончательного урегулирования ситуации между сторонами?

По оценке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), восстановление инфраструктуры и жизненных условий жителей сектора Газа займет годы. Причиной стало то, что 92% домов региона разрушены (160 тысяч строений) или повреждены до такого состояния, которое делает дома невозможными для проживания людей (276 тысяч строений).

Фото: pixabay

Как рассказал директор Института геополитических исследований, профессор Египетского университета исламской культуры, доктор исторических наук Асылбек Избаиров, без крыши над головой остались 1,9 млн человек из 2,3 млн населения Сектора. Большинство из них пока живут в палатках под открытым небом. Разрушены почти все больницы, уничтожена инфраструктура коммуникаций, мечети, школы, общественные здания. Сектор Газа на настоящий момент представляет собой просто руины и голодающее на них население.

"Для палестинского народа жизнь в лагерях беженцев стала неотъемлемой частью жизни с 1947 года, когда они были вынуждены бежать из своих домов на территории, где ныне располагается Израиль. Многие населенные пункты в самом секторе Газа – это постепенно разросшиеся из лагерей беженцев города. К примеру, лагерь беженцев Джебалия на севере сектора Газа, имеющий территорию всего 1,4 квадратных километра, населяли более 100 тысяч человек. Сейчас он практически разрушен, но раньше это было одно из самых густонаселенных мест в мире. Другой лагерь беженцев – Нусейрат – имел население 50 тыс. человек, расположен в центре Сектора. Палестинцы пока, видимо, будут размещены в таких лагерях", – сказал эксперт.

По мнению доктора исторических наук, чтобы наладить жизнь, власти сектора должны начать с организации раздачи гуманитарной помощи, расчистки дорог для караванов по ней, разбора развалин домов, разминирования местности от остатков снарядов, ракет и мин.

"Далее должно последовать восстановление больниц, большинство из которых были разрушены, вакцинация населения от болезней, новая перепись населения, восстановление подачи воды и электричества. Затем уже начнется постепенное восстановление важнейших административных зданий и коммуникаций. Очень важно наладить прозрачность процесса распределения гуманитарной и, особенно, финансовой помощи, чтобы она шла не на закуп оружия для очередной эскалации, а для основных нужд населения". Асылбек Избаиров

Также эксперт добавил, что нормализация требует от властей сектора добиваться снятия израильской блокады в середине региона (коридор Нецарим) и, кроме того, открытия пограничного перехода со стороны Египта – КПП "Рафиях".

"Следующий шаг – снятие морской блокады сектора, восстановление портовой инфраструктуры, чтобы начать принимать грузы на своей территории и рыболовство. Далее – восстановление инфраструктуры сельского хозяйства, так как это основа экономики Газы. Также возобновление торговли. На последнем этапе – восстановление частного жилого фонда и договоренности о работе для жителей сектора с соседними территориями", – отметил профессор.

По информации издания Голоса Турции, восстановление Газы оценивается в 40-80 млрд долларов, при этом сначала необходимо расчистить 50 с лишним млн тонн мусора.

Восстановление разрушенных домов (92%) в Газе продлится как минимум до 2040 года, но может затянуться на многие десятилетия, говорится в докладе ООН. Две трети довоенных построек Газы, или около 170 000 (не менее 60%) зданий, были повреждены или разрушены Израилем. Израиль разрушил более 200 правительственных объектов, 136 школ и университетов, 823 мечети и три церкви. По данным ООН, только половина из 36 больниц Газы частично функционирует.

Будет ли мир на Ближнем Востоке?

Как считает Асылбек Избаиров, перемирие все еще очень хрупкое и может сорваться в любой момент. Однако определенные проблески надежды на мир все же есть.

"Базируются они на геополитическом факторе. Турция несколько месяцев назад показала пример прекрасного внешнего влияния на сирийских повстанцев, которые захватили власть в Дамаске после того, как отказались от экстремистских лозунгов и сосредоточились на обеспечении мира и единства своей страны", – отметил эксперт.

Доктор исторических наук предполагает, что по этой же схеме Анкара могла был перехватить "опеку" над ХАМАС. Взяв во внимание и тот факт, что предыдущее руководство организации почти все погибло во время войны.

"Можно было бы постепенно перевести это движение на условно мирные рельсы, в частности, к отказу от стремления вооруженным путем уничтожить Израиль. Будучи "менеджером" западной оконечности китайского сухопутного торгового пути ("Один пояс – один путь"), Турция могла бы своей ролью в Газе обеспечить присутствие и интерес конкурентов индийской фабрики и в проекте Суэцкого канала №2, – сказал Асылбек Избаиров.

Именно такое решение, считает эксперт, дало бы реальный шанс для восторжествования мира на Ближнем востоке.

"Без всего этого, видимо, будут продолжаться периодические повторения арабо-израильского противостояния, которое с перерывами длится с 1947 года. И тогда, сколько бы мир не вкладывал в восстановление Газы, все это будет вновь разрушаться, а люди гибнуть. Жизнь на Ближнем востоке невозможно наладить без достижения прочного мира, а для этого нужно урегулировать разрывающие регион геополитические противоречия", – заключил профессор.

По последним данным ООН, о возвращении на север Газы заявили более 400 тыс. палестинцев.