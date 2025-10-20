Я не считаю себя старым: 100-летний американец раскрыл секрет хорошей физической формы

100-летний житель США Эндрю Бостинто поделился с журналистами секретами долголетия и своей хорошей физической формы, которая позволяет ему до сих пор заниматься бодибилдингом, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, мужчина занимается данным видом спорта с 12 лет. Это увлечение помогло ему в 1977 году завоевать титул "Мистер Америка" среди мужчин старше 50 лет. Бостинто уверен, что все из-за правильного отношения к возрасту.

"Я не считаю себя старым, и это то, что заставляет меня двигаться вперед", – объяснил он.

По его словам, когда люди называют себя стариками, они сами отказываются от своей молодости.

Спортсмен заявил, что он учится жить в гармонии со своим телом. У него есть проблемы с сердцем, ему трудно контролировать правые руку и ногу из-за ранения, полученного во время Второй мировой войны. По этой причине долгожитель старается не перенапрягаться: он больше сосредоточен на сохранении мышечной массы, а не поднятии тяжестей.

Как выяснилось, Бостинто ходит в спортзал пять-шесть дней в неделю. В его планах продолжать это делать, пока не перестанет дышать. Кроме того, долгожитель старается правильно питаться, не пьет алкоголь и не курит. В этом мужчину поддерживает его супруга, которая тоже увлекается тяжелой атлетикой. Они сыграли свадьбу, когда Бостинто было 66 лет.

