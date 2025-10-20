#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
538.12
627.02
6.65
Мир

Трамп готовится к встрече с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 02:30 Фото: flickr/Gage Skidmore
Чиновники Трампа тихо обсуждают встречу с Ким Чен Ыном во время предстоящей поездки президента США в Азию, сообщает Zakon.kz.

Как информирует телеканал CNN, они уже встречались в 2019 году, но в этот раз ситуация сложнее: между Вашингтоном и Пхеньяном отсутствуют официальные контакты, как это было в первый срок Трампа.

Оказалось, что в Белом доме в частном порядке обсудили организацию встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном во время визита Трампа в Азию в следующем месяце. Но инсайдеры настроены скептически, считая, что в итоге президент США встретится с Си Цзиньпинем, но не с Кимом.

Пока официальные лица США не провели серьезного логистического планирования, необходимого для организации такого визита, указав на то, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов, которые Трамп иногда поддерживал в течение своего первого срока. Первоначальный запрос Трампа к северокорейскому лидеру в начале этого года остался без ответа, поскольку северокорейцы не приняли письмо.

Вместо этого в ходе предстоящей поездки Белый дом сосредоточился на организации встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне обострения торговой напряженности между США и Китаем.

Ранее в США снесли часть восточного крыла Белого дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Дональд Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном
04:30, 26 августа 2025
Дональд Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном
Ким Чен Ын не против увидеться с Трампом
07:25, 22 сентября 2025
Ким Чен Ын не против увидеться с Трампом
Стало известно, где пройдет встреча Путина и Ким Чен Ына
08:07, 12 сентября 2023
Стало известно, где пройдет встреча Путина и Ким Чен Ына
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: