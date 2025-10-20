Трамп готовится к встрече с Ким Чен Ыном

Чиновники Трампа тихо обсуждают встречу с Ким Чен Ыном во время предстоящей поездки президента США в Азию, сообщает Zakon.kz.

Как информирует телеканал CNN, они уже встречались в 2019 году, но в этот раз ситуация сложнее: между Вашингтоном и Пхеньяном отсутствуют официальные контакты, как это было в первый срок Трампа.

Оказалось, что в Белом доме в частном порядке обсудили организацию встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном во время визита Трампа в Азию в следующем месяце. Но инсайдеры настроены скептически, считая, что в итоге президент США встретится с Си Цзиньпинем, но не с Кимом.

Пока официальные лица США не провели серьезного логистического планирования, необходимого для организации такого визита, указав на то, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов, которые Трамп иногда поддерживал в течение своего первого срока. Первоначальный запрос Трампа к северокорейскому лидеру в начале этого года остался без ответа, поскольку северокорейцы не приняли письмо.

Вместо этого в ходе предстоящей поездки Белый дом сосредоточился на организации встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне обострения торговой напряженности между США и Китаем.

Ранее в США снесли часть восточного крыла Белого дома.