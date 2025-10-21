#АЭС в Казахстане
Мир

В России хотят ввести доступ по паспорту к контенту 18+ в интернете

Чтение, ночь, книга, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 07:00 Фото: pexels
В Общественной палате РФ предложили ввести идентификацию для доступа к контенту 18+ в интернете. Такую точку зрения высказал член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, по словам эксперта, в России следует внедрить обязательную идентификацию с использованием паспортных данных для доступа к онлайн-контенту, предназначенному для взрослой аудитории (18+).

Чиновник подчеркнул, что существенная доля подростков в России имеет свободный доступ к материалам с маркировкой "18+", включая видеоролики блогеров, содержащие нецензурную брань, сцены насилия и пропаганду девиантного поведения.

По мнению Машарова, это способствует формированию у молодежи неправильных моделей поведения, размыванию моральных ценностей и утрате культурных ориентиров.

"Что можно этому противопоставить, чтобы исправить ситуацию, выровнять психологическое состояние еще неокрепших умов, – это определить, что контент с маркировкой 18+ может быть доступен для российских пользователей лишь после идентификации через паспорт, водительские права, банковские данные", – пояснил Машаров.

Он добавил, что прогресс в сфере технологий неизбежен, однако меры по обеспечению защиты несовершеннолетних и созданию безопасной онлайн-среды должны быть реализованы незамедлительно.

Ранее сообщалось, что пожилой учитель, причастный к детской проституции, обманул систему в Японии.

Аксинья Титова
