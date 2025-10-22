Ждал, пока пропустят: пешеход "наказал" водителей на 696 тысяч тенге

Пешеход "устроил" массовое наказание для водителей. В Ташкенте мужчина вышел на один из пешеходных переходов, но машины продолжали свой путь, не обращая на него внимание, сообщает Zakon.kz.

Кадры с камер видеонаблюдения активно распространяют в социальных сетях.

В итоге, прежде чем житель Узбекистана все-таки сумел перейти дорогу, было зафиксировано 38 нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Все 38 водителей, не пропустивших пешехода, были оштрафованы на 412 тысяч сумов (более 18 тысяч тенге).

Так, общая сумма штрафов составила более 15,6 миллиона сумов (более 696 тысяч тенге).

Комментаторы после просмотра единогласно согласились с решением полиции.

"Правильно сделали! Пешеход имеет приоритет, и если водители этого не понимают, штраф – лучший способ научить уважать правила и безопасность других людей. Люди должны без страха переходить дорогу, а не ждать, пока поток машин соизволит остановиться", – отмечает один из пользователей.

