Федерация альпинизма и скалолазания Кыргызстана заявила о смерти Натальи Наговицыной

2 сентября 2025 года президент Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана Эдуард Кубатов на своей странице в Instagram показал видео с пика Победы. Он констатировал смерть россиянки Натальи Наговицыной и заявил о прекращении спасательной операции, сообщает Zakon.kz.

В публикации Эдуард Кубатов отметил, что кадры сделаны в базовом лагере Южный Энилчек (пик Победы), где два раза сделали детальный визуальный осмотр с использованием высотного дрона.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать об отсутствии признаков жизнедеятельности Натальи Наговицыной! Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный для всех нас факт! Все видеоматериалы осмотра (более 10 мин) будут переданы лично сыну Натальи". Эдуард Кубатов

Он подчеркнул, что кыргызская сторона сделала все возможное для организации спасения альпинистки, но запредельная высота, тяжелейшие погодные условия, жесткая посадка вертолета и физическое состояние спасателей не позволили достичь ожидаемых результатов.

"В истории пика Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7200 метров, и мы не имели права рисковать и далее жизнью спасателей-альпинистов! Хотим выразить благодарность правительству, Министерству обороны, военным пилотам, спасателям, альпинистам и всем тем, кто был причастен к организации спасательных мероприятий... Трагедия в горах – это часть непростой альпинистской жизни, и мы попытаемся сделать все возможное, чтобы наша горная страна была всегда привлекательной и безопасной! Всем мира, добра и согласия! В этой ситуации мы сделали все возможное! Надеюсь на ваше понимание!". Эдуард Кубатов

12 августа гражданка России Наталья Наговицына получила перелом ноги во время восхождения на пик Победы на высоте 7200 метров. 23 августа официальные органы Кыргызстана предположили, что 47-летняя женщина погибла. Несмотря на это, к месту был запланирован полет еврокоптера, но он не состоялся из-за погоды. Специалисты заявили, что тело Натальи пролежит в горах минимум до весны. Однако ее сын высказал уверенность, что женщина жива.