Молодая девушка в Гане тяжело ранила супруга ножом из-за супа

В поселке Маамасо семейный конфликт перерос в потасовку и закончился поножовщиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ghana Web, 29-летний Кофи попросил 21-летнюю жену Маафуу приготовить мясное рагу и дал ей деньги на покупку ингредиентов. Девушка пришла на рынок и поняла, что выданной мужем суммы не хватает на покупку всего необходимого. Тогда она купила продукты для легкого овощного супа, а оставшиеся деньги решила сберечь на потом.

Отмечается, что скандал начался тогда, когда супруг догадался о нехватке ряда ингредиентов. Ссора переросла в потасовку, во время которой муж схватился за нож. Однако Маафуа удалось выхватить оружие из рук Кофи и ударить его. Брат мужчины вбежал в комнату, увидел его в луже крови и вызвал скорую. В данный момент Кофи находится в больнице в тяжелом состоянии.

Брат пострадавшего заявил, что Маафуа намеренно ударила его. Арестована ли девушка, не сообщается.

