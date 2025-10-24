#АЭС в Казахстане
Мир

Молодая девушка в Гане тяжело ранила супруга ножом из-за супа

супруга ранила мужа ножом из-за супа, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 22:34 Фото: pixabay
В поселке Маамасо семейный конфликт перерос в потасовку и закончился поножовщиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ghana Web, 29-летний Кофи попросил 21-летнюю жену Маафуу приготовить мясное рагу и дал ей деньги на покупку ингредиентов. Девушка пришла на рынок и поняла, что выданной мужем суммы не хватает на покупку всего необходимого. Тогда она купила продукты для легкого овощного супа, а оставшиеся деньги решила сберечь на потом.

Отмечается, что скандал начался тогда, когда супруг догадался о нехватке ряда ингредиентов. Ссора переросла в потасовку, во время которой муж схватился за нож. Однако Маафуа удалось выхватить оружие из рук Кофи и ударить его. Брат мужчины вбежал в комнату, увидел его в луже крови и вызвал скорую. В данный момент Кофи находится в больнице в тяжелом состоянии.

Брат пострадавшего заявил, что Маафуа намеренно ударила его. Арестована ли девушка, не сообщается.

Ранее сообщалось, что отдых на Корсике для семьи туристов обернулся борьбой за жизнь.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Мужчину ранили ножом во время конфликта на улице в Алматы
20:35, 27 октября 2024
Мужчину ранили ножом во время конфликта на улице в Алматы
Посетитель магазина в Караганде ударом ножа завершил ссору с незнакомцем
23:15, 13 октября 2023
Посетитель магазина в Караганде ударом ножа завершил ссору с незнакомцем
В Шахтинске полицейский выстрелил, чтобы остановить массовую драку
00:09, 24 марта 2023
В Шахтинске полицейский выстрелил, чтобы остановить массовую драку
