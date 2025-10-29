Трамп станцевал перед рискующими остаться без выплат военными в Японии
Как передает канал Белого дома, действия американского лидера присутствующие поддержали ликованием и начали снимать танец на телефоны.
Многие военнослужащие даже подтанцовывали. Трамп и ранее танцевал под эту песню на собраниях, митингах и выступлениях, музыка считается его визитной карточкой.
Примечательно, что Трамп исполнил танец в то время, когда военнослужащие к 15 ноября рискуют остаться без заработной платы из-за шатдауна – остановки работы правительственных учреждений из-за неспособности законодателей согласовать бюджет.
"Village People" известна благодаря таким хитам 1970-х годов, как YMCA и Go West. Этой песней заканчиваются митинги республиканца, он при этом нередко пританцовывает, ритмично двигая руками, сжатыми в кулаки.
После победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года эти движения начали копировать американские и европейские спортсмены, отмечая таким образом выигранные партии или набранные очки.
