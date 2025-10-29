#АЭС в Казахстане
Мир

Трамп станцевал перед рискующими остаться без выплат военными в Японии

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 08:55 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп исполнил танец под хит YMCA группы Village People после речи перед экипажем авианосца "Джордж Вашингтон", сообщает Zakon.kz.

Как передает канал Белого дома, действия американского лидера присутствующие поддержали ликованием и начали снимать танец на телефоны.

Многие военнослужащие даже подтанцовывали. Трамп и ранее танцевал под эту песню на собраниях, митингах и выступлениях, музыка считается его визитной карточкой.

Примечательно, что Трамп исполнил танец в то время, когда военнослужащие к 15 ноября рискуют остаться без заработной платы из-за шатдауна – остановки работы правительственных учреждений из-за неспособности законодателей согласовать бюджет.

"Village People" известна благодаря таким хитам 1970-х годов, как YMCA и Go West. Этой песней заканчиваются митинги республиканца, он при этом нередко пританцовывает, ритмично двигая руками, сжатыми в кулаки.

После победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года эти движения начали копировать американские и европейские спортсмены, отмечая таким образом выигранные партии или набранные очки.

Ранее Дональд Трамп сделал неожиданное признание о мировых конфликтах.

Аксинья Титова
