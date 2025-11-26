#АЭС в Казахстане
Общество

Недалеко от Алматы произошло землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 07:48 Фото: pixabay
26 ноября в 07:15 в области Жетысу зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от города Алматы, передает пресс-служба МЧС.

"Ощутимость составила 2 балла в селе Сарыозек области Жетысу", – говорится в сообщении.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Ранее спасатели обнаружили мужчину 1988 года рождения и его спутников, пропавших во время рыбалки в области Жетысу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
