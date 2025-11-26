Недалеко от Алматы произошло землетрясение

26 ноября в 07:15 в области Жетысу зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от города Алматы, передает пресс-служба МЧС.

"Ощутимость составила 2 балла в селе Сарыозек области Жетысу", – говорится в сообщении.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

