Недалеко от Алматы произошло землетрясение
Фото: pixabay
26 ноября в 07:15 в области Жетысу зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от города Алматы, передает пресс-служба МЧС.
"Ощутимость составила 2 балла в селе Сарыозек области Жетысу", – говорится в сообщении.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Ранее спасатели обнаружили мужчину 1988 года рождения и его спутников, пропавших во время рыбалки в области Жетысу.
