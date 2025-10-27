Албанская ИИ-министр станет "мамой" 83 детей

Первая ИИ-министр в истории Албании беременна и ждет 83 цифровых ребенка. О "беременности" министра рассказал премьер-министр страны Эди Рама на полях форума Berlin Global Dialogue, сообщает Zakon.kz.

По данным NDTV, там же цифровой министр по имени Диелла впервые дала интервью. Министр, созданный искусственным интеллектом, представлен в виде женщины в традиционной албанской одежде. Ее образ также был сгенерирован нейросетями.

Представляя Диеллу публике, глава правительства отметил, что "привел ее с собой, чтобы показать одну очень красивую женщину из Албании". По словам Рамы, детей ИИ-министра раздадут депутатам парламента – по одному для каждого.

"Каждый такой "ребенок" будет цифровым ассистентом депутата, будет присутствовать на заседаниях, вести записи, подсказывать, как реагировать, и знать все о законодательстве ЕС – как их мама", – поделился премьер.

Диелла была назначена на должность в сентябре для того, чтобы сделать систему государственных закупок в Албании полностью прозрачной и свободной от коррупции. Впервые ее представили в качестве виртуального помощника на платформе e-Albania, она помогала гражданам и компаниям оформлять документы.

