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Общество

Беременным в Казахстане не дадут забыть о важных приемах и скринингах

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 15:47 Фото: pexels
В Казахстане беременные женщины стали получать уведомления о предстоящих приемах и скринингах, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 августа 2025 года, проинформировали в Министерстве здравоохранения РК:

"В Казахстане продолжается внедрение цифровых инструментов в систему охраны здоровья матери и ребенка. В рамках реализуемых мер... для беременных женщин внедрен сервис проактивного оповещения: на сегодняшний день уже разослано более 348 тыс. уведомлений о предстоящих приемах и скринингах".

Это, как заверили в Минздраве, помогает будущим мамам не пропускать важные обследования и повышает охват перинатальной помощи.

"В дополнение к этому функционирует электронная карта беременной и родильницы, которая облегчает учет, маршрутизацию и взаимодействие медицинских работников разных уровней".Пресс-служба МЗ РК

Вместе с тем сообщается, что внедрен электронный паспорт здоровья ребенка, который необходим при поступлении в детский сад и школу.

"Также формируется цифровой профиль каждого ребенка до 18 лет, включающий ключевые параметры здоровья – индекс массы тела, статус вакцинации, данные патронажных посещений и профилактических осмотров. Это дает возможность отслеживать развитие в динамике".Пресс-служба МЗ РК

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, в каких регионах Казахстана чаще всего умирают роженицы. Она также отметила, что роддома с высокой смертностью рожениц хотят лишать лицензий.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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