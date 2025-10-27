#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

Китай сотворил "невозможное" на рынке ракетостроения

Ракета, испытание, взлет, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 07:40 Фото: Landspace
Разработка многоразовой ракеты Zhuque-3 является самым амбициозным проектом на сегодняшний день и может потенциально изменить подход Китая к освоению космоса, сообщает Zakon.kz.

Китайская компания Landspace, которая набирает обороты в коммерческой космической отрасли страны готовится к первому орбитальному полету своей ракеты Zhuque-3. Она совершила большой прорыв, впервые испытав эту многоразовую ракету.

Как рассказывает ресурс Daily Galaxy, компания Landspace была основана в 2015 году. Ее целью является создание надежных и экономически эффективных ракет для коммерческих и государственных миссий.

Первая попытка компании выйти на орбиту с помощью ракеты Zhuque-1, осуществленная в 2018 году, провалилась. Тогда она сосредоточилась на более амбициозной ракете Zhuque-2, работающей на метане и жидком кислороде. И это изобретение не разочаровало.

Уже в 2023 году состоялся успешный запуск ракеты. Тогда Landspace стала первой компанией, которая вышла на орбиту с помощью такой комбинации топлива.

"Разработка ракеты Zhuque-3 является самым амбициозным проектом компании на сегодняшний день и может потенциально изменить подход Китая к освоению космоса. Ракета разработана как многоразовая, что является важной особенностью, которая поможет уменьшить расходы и воздействие на окружающую среду, подобно прорывам, достигнутым SpaceX", – говорится в материале.

Отмечается, что Zhuque-3 является двухступенчатой ракетой с грузоподъемностью 21 тыс. килограммов на низкую околоземную орбиту (LEO) в однократном режиме.

Стремление Landspace к многоразовому использованию также тесно связано с целями Китая по построению коммерческой космической экономики. Успех откроет путь для контрактов с амбициозными проектами, которые имеют целью развернуть большие спутниковые рои для обеспечения глобального интернет-покрытия и других услуг.

Повторное использование ракеты также помогло бы решить некоторые логистические проблемы, с которыми сталкиваются китайские космические миссии.

Ранее таинственный стук по обшивке корабля услышал китайский астронавт в космосе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Китае построили первую площадку для многоразовой ракеты
06:41, 27 июля 2025
В Китае построили первую площадку для многоразовой ракеты
Китай приступил к строительству крупнейшей гидроэлектростанции в мире
01:50, 20 июля 2025
Китай приступил к строительству крупнейшей гидроэлектростанции в мире
Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев
12:07, 14 ноября 2022
Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: