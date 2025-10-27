Китай сотворил "невозможное" на рынке ракетостроения

Разработка многоразовой ракеты Zhuque-3 является самым амбициозным проектом на сегодняшний день и может потенциально изменить подход Китая к освоению космоса, сообщает Zakon.kz.

Китайская компания Landspace, которая набирает обороты в коммерческой космической отрасли страны готовится к первому орбитальному полету своей ракеты Zhuque-3. Она совершила большой прорыв, впервые испытав эту многоразовую ракету.

<br>

Как рассказывает ресурс Daily Galaxy, компания Landspace была основана в 2015 году. Ее целью является создание надежных и экономически эффективных ракет для коммерческих и государственных миссий.

Первая попытка компании выйти на орбиту с помощью ракеты Zhuque-1, осуществленная в 2018 году, провалилась. Тогда она сосредоточилась на более амбициозной ракете Zhuque-2, работающей на метане и жидком кислороде. И это изобретение не разочаровало.

Уже в 2023 году состоялся успешный запуск ракеты. Тогда Landspace стала первой компанией, которая вышла на орбиту с помощью такой комбинации топлива.

"Разработка ракеты Zhuque-3 является самым амбициозным проектом компании на сегодняшний день и может потенциально изменить подход Китая к освоению космоса. Ракета разработана как многоразовая, что является важной особенностью, которая поможет уменьшить расходы и воздействие на окружающую среду, подобно прорывам, достигнутым SpaceX", – говорится в материале.

Отмечается, что Zhuque-3 является двухступенчатой ракетой с грузоподъемностью 21 тыс. килограммов на низкую околоземную орбиту (LEO) в однократном режиме.

Стремление Landspace к многоразовому использованию также тесно связано с целями Китая по построению коммерческой космической экономики. Успех откроет путь для контрактов с амбициозными проектами, которые имеют целью развернуть большие спутниковые рои для обеспечения глобального интернет-покрытия и других услуг.

Повторное использование ракеты также помогло бы решить некоторые логистические проблемы, с которыми сталкиваются китайские космические миссии.

