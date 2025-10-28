Женщина упала на тротуаре и получила 7,5 млн долларов
Как пишет People, женщине присудили 7,5 млн долларов. Как рассказала американка, она споткнулась о неровность, вызванную корнями деревьев, и упала лицом вперед.
Согласно судебным документам, она получила переломы запястья, локтя и носа, а также травмы коленей, шеи и спины. Кроме того, врачи диагностировали у нее легкую черепно-мозговую травму и хроническую боль, которая сохраняется до сих пор.
Судебное разбирательство длилось несколько недель, после чего присяжные единогласно признали город Уиттиер полностью виновным в произошедшем. Адвокат женщины отметил, что власти населенного пункта в течение многих лет игнорировали жалобы жителей на поврежденные тротуары и не внедряли эффективных протоколов проверки и ремонта.
"Общественная безопасность – это не только полиция и пожарные. Это и поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии, чтобы люди не получали травмы или не погибали из-за халатности. Ждать трагедии – недопустимо", – заявил юрист.
Сама Гуррола подчеркнула, что ее иск был не ради денег, а ради предотвращения подобных случаев в будущем.
