Женщина упала на тротуаре и получила 7,5 млн долларов

Учительница из Калифорнии (США) Джастин Гуррола выиграла дело против города Уиттиер, получив денежную компенсацию за травмы, полученные после падения на общественном тротуаре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, женщине присудили 7,5 млн долларов. Как рассказала американка, она споткнулась о неровность, вызванную корнями деревьев, и упала лицом вперед.

Фото: NBCLA

Согласно судебным документам, она получила переломы запястья, локтя и носа, а также травмы коленей, шеи и спины. Кроме того, врачи диагностировали у нее легкую черепно-мозговую травму и хроническую боль, которая сохраняется до сих пор.

Судебное разбирательство длилось несколько недель, после чего присяжные единогласно признали город Уиттиер полностью виновным в произошедшем. Адвокат женщины отметил, что власти населенного пункта в течение многих лет игнорировали жалобы жителей на поврежденные тротуары и не внедряли эффективных протоколов проверки и ремонта.

"Общественная безопасность – это не только полиция и пожарные. Это и поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии, чтобы люди не получали травмы или не погибали из-за халатности. Ждать трагедии – недопустимо", – заявил юрист.

Сама Гуррола подчеркнула, что ее иск был не ради денег, а ради предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее мы сообщали о том, что дочь и пожилой отец погибли в результате нападения пчел в Бразилии.

Аксинья Титова
