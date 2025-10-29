В Турции назвали сроки запуска первого реактора АЭС "Аккую"

В 2026 году планируется запуск первого реактора АЭС "Аккую", которую в Турции строит госкорпорация "Росатом", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар в эфире телеканала Ülke TV.

"Мы начнем производить электроэнергию на "Аккую" с 2026 года", – сказал он.

Байрактар напомнил, что изначально ввести в эксплуатацию первый реактор АЭС планировалось в 2023 году к 100-летию основания республики, которое отмечается 29 октября.

По словам турецкого министра, задержки в реализации проекта возникли, в том числе, в связи с проблемами поставок оборудования из европейских стран.

"Мы пережили пандемию, столкнулись с множеством скрытых, прямых и самых прямых санкций. Мы прошли через процесс хранения в Европе оплаченного оборудования, из-за чего возникли задержки", – отметил Байрактар.

Оборудование для "Аккую", заказанное у компании Siemens еще до ввода санкций против РФ, не поступило на площадку АЭС. Байрактар в связи с этим назвал немецкую компанию ненадежным поставщиком в связи с нарушением контрактных обязательств.

С вводом в эксплуатацию всех четырех реакторов АЭС "Аккую" она сможет покрывать порядка 10% потребностей Турции в электроэнергии, сказал Байрактар.

