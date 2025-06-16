Строительство АЭС в Казахстане: какой тип реактора предлагает установить "Росатом"

В Агентстве РК по атомной энергии 16 июня 2025 года рассказали, какой тип реактора был предложен "Росатомом" на будущей казахстанской АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, когда планируется подписать соглашение с "Росатомом" по строительству АЭС в Казахстане и когда компания приступит к работам по проектированию.

"Если говорить о Генеральном контракте, то он будет заключен после подписания межправительственных соглашений между Казахстаном и Россией об основных условиях сотрудничества и предоставлении межгосударственного экспертного финансирования. Разработка проектной документации зависит от получения результатов инженерных изысканий, которые планируется начать этим летом", – сообщили в Агентстве РК по атомной энергии.

Также рассказали, какой тип реактора был предложен "Росатомом" на будущей казахстанской АЭС.

"Росатом" предлагает свою передовую и проверенную технологию, ядерный реактор ВВЭР-1200. Энергоблоки этого типа уже успешно эксплуатируются в России, Беларуси и Китае, а также строятся в Турции, Египте, Китае, Бангладеш и Венгрии", – добавили в ведомстве.

В агентстве также указали на отсутствие рисков с учетом санкций.

"По последним данным, "Росатома" нет в санкционных списках. На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, у нас будут предусмотрены соответствующие договорные механизмы, которые казахстанские компании применяли в других проектах. Например, есть возможность применения соответствующих санкционных оговорок и других правовых инструментов. При этом атомная энергетика, которая связана с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки. Все понимают, что АЭС будет строиться на территории Казахстана с участием международных компаний и будет принадлежать полностью Казахстану. В любом случае конечным бенефициаром этого проекта является Казахстан", – подчеркнули в Агентстве РК по атомной энергии.

Отмечается, что после завершения строительства на этапе эксплуатации нашей первой казахстанской АЭС будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест в полном соответствии с законодательством РК. И одной из задач лидера консорциума будет подготовка местных кадров для эксплуатационного персонала станции.

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