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Олимпийские кольца на Эйфелевой башне вызвали разногласия во Франции

Париж, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 07:50 Фото: Instagram/toureiffelofficielle
В мэрии Парижа решили навсегда оставить на Эйфелевой башне символ Олимпийских игр. Однако нашлись и те, кто категорически против такого решения, сообщает Zakon.kz.

О таком историческом решении рассказала мэр Парижа Анн Идальго на своей странице в Instagram.

Со слов градоначальницы она уже получила разрешение МОК. Однако действующие кольца заменят на более легкие по весу. Это обусловлено необходимостью их продолжительного пребывания на башне. Поскольку сейчас конструкция весит около 30 тонн.

Но The Guardian пишет, что с критикой этого заявления уже выступили министр культуры Франции Рашида Дати и потомки инженера Гюстава Эйфеля. По их мнению, башня – символ Парижа и всей Франции, а не "рекламная площадка" для сторонней организации.

На платформе Change.org даже создали петицию против сохранения на башне олимпийских колец. На данный момент ее подписали свыше 20 тыс. человек.

"Как только закончится праздничный сезон, наш символ должен вернуться в свое естественное состояние. Даже если мэр Парижа хочет обратного", – говорится в обращении.

Вспомним, как проходили технические работы и возводились олимпийские кольца во время подготовки к грандиозному событию.

2 сентября в Париже стартовала заключительная неделя ХVII Паралимпийских игр. На данный момент уже сложились предварительные составы стран лидеров и аутсайдеров.

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