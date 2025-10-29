Самую смертоносную в истории Латинской Америки операцию против ОПГ провели в Бразилии

Полиция Рио-де-Жанейро провела крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В процессе погибли 132 человека, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом подтвердил омбудсмен штата Рио-де-Жанейро.

Иностранные СМИ назвали операцию "самой смертоносной в истории Латинской Америки". Как уточняется, в ликвидации бандитов задействовали около 2500 полицейских. Масштабная операция вызвала ответную реакцию. Банда перекрыла 35 улиц, используя в качестве баррикад 96 автобусов, что затронуло 204 автобусных маршрута. Многие люди сообщали о сценах ужаса и хаоса в разных частях города.

В соцсетях распространяются фотографии тел погибших. Их выложили в ряд прямо на проезжей части.

"Красная команда" – одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов. Она была основана в 1969 году в тюрьме Кандиду-Мендис на острове Илья Гранде, Рио-де-Жанейро, сборищем обычных преступников и левых политических заключенных, бывших членами Красной фаланги – отряда, боровшегося с военной диктатурой в Бразилии.

🇧🇷 | La Defensoría Pública de Río de Janeiro confirma 132 muertes en la operación contra el cártel Comando Vermelho, la más mortífera en la historia de América Latina. El gobierno del presidente Lula rechazó brindar apoyo militar a la policía de Río. pic.twitter.com/xqXSFXcJB0 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 29, 2025

