Мир

Самую смертоносную в истории Латинской Америки операцию против ОПГ провели в Бразилии

в Бразилии провели смертоносную операцию против ОПГ, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 00:14 Фото: pixabay
Полиция Рио-де-Жанейро провела крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В процессе погибли 132 человека, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом подтвердил омбудсмен штата Рио-де-Жанейро.

Иностранные СМИ назвали операцию "самой смертоносной в истории Латинской Америки". Как уточняется, в ликвидации бандитов задействовали около 2500 полицейских. Масштабная операция вызвала ответную реакцию. Банда перекрыла 35 улиц, используя в качестве баррикад 96 автобусов, что затронуло 204 автобусных маршрута. Многие люди сообщали о сценах ужаса и хаоса в разных частях города.

В соцсетях распространяются фотографии тел погибших. Их выложили в ряд прямо на проезжей части.

"Красная команда" – одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов. Она была основана в 1969 году в тюрьме Кандиду-Мендис на острове Илья Гранде, Рио-де-Жанейро, сборищем обычных преступников и левых политических заключенных, бывших членами Красной фаланги – отряда, боровшегося с военной диктатурой в Бразилии.

Ранее сообщалось, что на востоке Казахстана проведена масштабная операция – полиция пресекла незаконную добычу полезных ископаемых.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
