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Все о теннисе

Александр Шевченко узнал своего соперника на турнире АТР в Бразилии

Александр Шевченко узнал своего соперника на турнире АТР в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 07:15 Фото: Instagram/shevchenkoo_17
Стал известен следующий соперник казахстанца Александра Шевченко (103-я ракетка мира) на турнире серии АТР 500 в бразильском городе Рио-де-Жанейро, сообщает Zakon.kz.

За место в четвертьфинале турнира Шевченко будет бороться со второй ракеткой мира из Германии Александром Зверевым. Матч состоится 19 февраля в 18:00 по казахстанскому времени.

В первом круге одиночного разряда немецкий спортсмен одолел Бу Юнчаокете из Китая со счетом 7:6, 6:4. В это время Александр Шевченко в стартовом матче одолел бразильца Фелипе Мелигени Алвеса – 6:4, 6:2.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Бублик на турнире АТР-500 в Дохе встретился с 10-й ракеткой мира.

Аксинья Титова
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