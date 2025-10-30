Сумка нового премьера Японии вызвала мировой ажиотаж: фирма не успевает выполнять заказы

Сумка, которую носит первая женщина – премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, стала вирусной, вызвав поток заказов у производителя, сообщает Zakon.kz.

Пользователи социальных сетей определили сумку, которую носит Такаичи, как Grace Delight Tote производства Hamano Inc. Это компания, которая уже 145 лет работает в Нагано в центральной Японии. Товары Hamano давно пользуются популярностью среди членов японской императорской семьи, пишет Fashion Network.

По данным сайта Hamano, сумка-шоппер Grace Delight по цене 136 тыс. йен, или 895 долларов, полностью изготовлена из кожи. Изделие весит всего 700 граммов и разработано для "достижения баланса между элегантностью и практичностью".

Japan PM's $895 Local Luxury Bag Is Viral. Now Everyone Wants To Buy Ithttps://t.co/xzMUc3Qzaj pic.twitter.com/2A0jr3x8H5 — NDTV WORLD (@NDTVWORLD) October 29, 2025

"Сейчас мы получаем заказы, эквивалентные объему производства за шесть месяцев. В связи с этим планируем начать отправку в конце апреля. По состоянию на 27 октября просим прощения за возможные задержки с ответами на запросы и другие вопросы", – извинились на сайте Hamano.

Согласно информации на сайте компании, в продаже осталось лишь несколько сумок этой модели в черном цвете. Все остальные – распроданы.

Фото: shop.hamanobag

64-летняя Санаэ Такаичи стала первой женщиной в истории Японии, которая возглавила правительство страны. 21 октября она победила на парламентских голосованиях, получив 237 голосов в нижней палате.

"Избрание Такаичи – знаковое событие для Японии, ведь там уровень представительства женщин в политике остается одним из самых низких среди развитых стран", – отметили международные политологи.

