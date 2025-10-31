Турист умер при загадочных обстоятельствах почти сразу после приезда в Белиз

Фото: pixabay

Британец приехал на отдых на остров Ки-Колкер в Белизе, спустя сутки при загадочных обстоятельствах он скончался. Еще живым, но без сознания, его нашли соседи по отелю. На теле мужчины были многочисленные травмы, сообщает Zakon.kz.

Турист заселился в гостиницу Casa Vista 27 октября. Спустя меньше чем сутки его нашли бездыханным за территорией отеля, пишет Daily Mail. "Сообщалось, что его обнаружили несколько постояльцев отеля, которые прибежали на громкий звук. Найденного без сознания туриста госпитализировали. На его теле обнаружили многочисленные травмы – позже врачи заявили, что из-за них мужчину не удалось спасти", – сообщает издание. В настоящее время полиция расследует дело, чтобы установить точные причины случившегося. Ранее сообщалось, что сотни туристов оказались в огненной ловушке на круизном судне в Египте.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: