Мир

Из Таиланда в Индию пассажир привез в сумке краснокнижных животных

в арестовали мужчину с серебристыми гиббонами в багаже, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 18:22 Фото: wikipedia/серебристые гиббоны
В международном аэропорту Мумбаи задержали прибывшего из Бангкока пассажира, который пытался ввезти в страну двух детенышей крайне редких серебристых гиббонов, спрятанных в корзине внутри его сумки. Один из приматов, к сожалению, не выжил, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Mirror, животных обнаружили во время досмотра багажа. По предварительным данным, возраст выжившего гиббона составляет около двух месяцев.

"Во время обыска мы обнаружили двух гиббонов, спрятанных в корзине, помещенной в сумку-тележку", – рассказал представитель таможни.

По информации портала, задержанный – иностранный гражданин, который следовал транзитом через Малайзию и Таиланд. По версии следствия, он является частью международной сети контрабандистов: в Таиланде ему передали сумку с животными, поручив доставить ее в Индию. В настоящее время власти устанавливают всех причастных к этому преступлению.

Выживший гиббон передан под опеку специалистов. Вопрос о его дальнейшей судьбе будет решаться после проведения всех необходимых экспертиз.

Серебристые гиббоны (Hylobates moloch), обитающие исключительно в лесах Индонезии, занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Ученые предупреждают, что существует высокая вероятность их полного исчезновения в дикой природе в течение ста лет.

Ранее сообщалось, что шимпанзе удивили ученых в новом исследовании.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
