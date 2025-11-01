Из Таиланда в Индию пассажир привез в сумке краснокнижных животных
Согласно данным издания Mirror, животных обнаружили во время досмотра багажа. По предварительным данным, возраст выжившего гиббона составляет около двух месяцев.
"Во время обыска мы обнаружили двух гиббонов, спрятанных в корзине, помещенной в сумку-тележку", – рассказал представитель таможни.
По информации портала, задержанный – иностранный гражданин, который следовал транзитом через Малайзию и Таиланд. По версии следствия, он является частью международной сети контрабандистов: в Таиланде ему передали сумку с животными, поручив доставить ее в Индию. В настоящее время власти устанавливают всех причастных к этому преступлению.
Выживший гиббон передан под опеку специалистов. Вопрос о его дальнейшей судьбе будет решаться после проведения всех необходимых экспертиз.
Серебристые гиббоны (Hylobates moloch), обитающие исключительно в лесах Индонезии, занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Ученые предупреждают, что существует высокая вероятность их полного исчезновения в дикой природе в течение ста лет.
Based on specific intelligence, a foreign passenger arriving from Bangkok was detained by Officials from the Mumbai Customs at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (CSMIA) today.— CBIC (@cbic_india) October 30, 2025
