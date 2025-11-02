Полиция задержала мужчину, проводившего обряды с головой коровы для экс-сожительницы

В Ростовской области (Россия) полиция задержала мужчину, проводившего ритуалы с кровью. Таким образом 34-летний местный житель пытался привлечь внимание бывшей сожительницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМВД России по региону, с заявлением в главк обратилась 31-летняя женщина, которая заявила в полицию о психологическом давлении со стороны ее экс-сожителя. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и начали доследственную проверку.

1 ноября в ростовских Telegram-каналах разошлось видео, где сатанист в мантии изобразил у ворот частного дома красной жидкостью пентаграмму и провел некий обряд со свечами.

Он также положил в центре инсталляции отрезанную голову коровы. Как впоследствии стало известно, в доме, у которого был совершен ритуал, проживает молодая женщина с ребенком.

"Мужчина пояснил, что его поступки были направлены на привлечение внимания девушки. Также установлено, что в своих действиях он использовал некую атрибутику, которую приобрел в онлайн-магазине, а часть – на мясном рынке города Шахты", – уточнили в главке.





