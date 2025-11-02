#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
530.47
613.75
6.56
Мир

Пять альпинистов погибли в лавине на севере Италии

горы, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 17:52 Фото: pexels
На севере Италии лавина унесла жизни пяти немецких альпинистов, сообщает Zakon.kz.

Тела трех человек – двух мужчин и женщины – нашли 1 ноября 2025 года, еще двоих – отца и его 17-летнюю дочь – обнаружили утром 2 ноября, пишет The Guardian.

По словам представителя альпийских спасателей Федерико Катании, лавина снесла их в нижнюю часть оврага.

Трагедия произошла около 16:00 по местному времени в субботу во время восхождения в районе Чима Вертана в горах Ортлес, на высоте более 3500 метров. Почему альпинисты продолжали подъем в столь поздний час, пока неизвестно.

По предварительным данным, участники шли тремя отдельными группами. Двое мужчин выжили, их вертолетом доставили в больницу Больцано.

Южный Тироль, где произошла трагедия, популярен у немецких туристов. Самая высокая вершина региона – Ортлес (3905 м).

Сходы лавин остаются постоянной проблемой итальянских Альп: за последнее десятилетие страна входит в число мировых лидеров по числу погибших. Эксперты отмечают, что с ростом популярности ски-альпинизма и фрирайда увеличивается и количество несчастных случаев – особенно после сильных снегопадов, когда многие стремятся первыми выйти на маршрут.

В конце октября японский турист погиб, упав с внешней стены Пантеона в итальянском Риме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Альпинистов из Алматы и Москвы накрыла лавина в Кыргызстане: один человек погиб
13:41, 01 августа 2024
Альпинистов из Алматы и Москвы накрыла лавина в Кыргызстане: один человек погиб
Три человека погибли при сходе лавины в Таджикистане
07:29, 27 февраля 2023
Три человека погибли при сходе лавины в Таджикистане
В Норвегии при сходе лавин погибли туристы
23:47, 01 апреля 2023
В Норвегии при сходе лавин погибли туристы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: