Пять альпинистов погибли в лавине на севере Италии

На севере Италии лавина унесла жизни пяти немецких альпинистов, сообщает Zakon.kz.

Тела трех человек – двух мужчин и женщины – нашли 1 ноября 2025 года, еще двоих – отца и его 17-летнюю дочь – обнаружили утром 2 ноября, пишет The Guardian.

По словам представителя альпийских спасателей Федерико Катании, лавина снесла их в нижнюю часть оврага.

Трагедия произошла около 16:00 по местному времени в субботу во время восхождения в районе Чима Вертана в горах Ортлес, на высоте более 3500 метров. Почему альпинисты продолжали подъем в столь поздний час, пока неизвестно.

По предварительным данным, участники шли тремя отдельными группами. Двое мужчин выжили, их вертолетом доставили в больницу Больцано.

Южный Тироль, где произошла трагедия, популярен у немецких туристов. Самая высокая вершина региона – Ортлес (3905 м).

Сходы лавин остаются постоянной проблемой итальянских Альп: за последнее десятилетие страна входит в число мировых лидеров по числу погибших. Эксперты отмечают, что с ростом популярности ски-альпинизма и фрирайда увеличивается и количество несчастных случаев – особенно после сильных снегопадов, когда многие стремятся первыми выйти на маршрут.

