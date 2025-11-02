Израилю передали останки еще трех погибших заложников
Фото: freepik
Тела еще трех заложников получили военные Израиля в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Times of Israel, Международный комитет Красного Креста уведомил ЦАХАЛ о передаче трех гробов с телами, полученных от представителей ХАМАС на юге Газы.
"Красный Крест доставляет гробы израильским военным, где состоится небольшая церемония под руководством военного раввина", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу после достижения перемирия с ХАМАС статуэтку в виде золотого голубя. Последние 20 живых заложников были освобождены 13 октября. Однако тела некоторых погибших все еще находятся в секторе Газа. Военное крыло ХАМАС подчеркнуло, что осуществило передачу тел, которые ему удалось обнаружить.
