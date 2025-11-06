#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
526.79
606.34
6.51
Мир

Француз хотел построить бассейн, а нашел золото на 700 тысяч евро

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 00:42 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Житель французской коммуны Нёвиль-сюр-Сон, расположенной недалеко от Лиона, случайно обнаружил клад во время строительных работ на своем участке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает радиостанция France Info, мужчина готовил территорию для установки бассейна и наткнулся на золото, спрятанное в земле.

В пакете, закопанном в саду, оказались золотые монеты и слитки общей стоимостью около 700 тысяч евро.

По данным издания, прежний владелец участка уже умер, поэтому установить, кто именно спрятал золото, не удалось. При этом следствие установило, что найденные слитки были изготовлены 15-20 лет назад на одном из местных предприятий и приобретены законным путем.

Клад был аккуратно завернут в полиэтиленовые пакеты, благодаря чему золото сохранилось в идеальном состоянии.

А ранее житель Германии нашел огромный клад древнеримских монет в Нижней Саксонии и скрывал его от властей восемь лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Француз нашел на своем участке золото на 3,5 млрд евро, но ничего не получил
19:02, 22 мая 2025
Француз нашел на своем участке золото на 3,5 млрд евро, но ничего не получил
Австралиец нашел в парке золотой самородок, который оказался редким метеоритом
13:22, 30 ноября 2024
Австралиец нашел в парке золотой самородок, который оказался редким метеоритом
Эстонец нашел в лесу авиационную бомбу весом 250 килограммов
01:16, 03 ноября 2025
Эстонец нашел в лесу авиационную бомбу весом 250 килограммов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: