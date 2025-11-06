Француз хотел построить бассейн, а нашел золото на 700 тысяч евро

Житель французской коммуны Нёвиль-сюр-Сон, расположенной недалеко от Лиона, случайно обнаружил клад во время строительных работ на своем участке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает радиостанция France Info, мужчина готовил территорию для установки бассейна и наткнулся на золото, спрятанное в земле.

В пакете, закопанном в саду, оказались золотые монеты и слитки общей стоимостью около 700 тысяч евро.

По данным издания, прежний владелец участка уже умер, поэтому установить, кто именно спрятал золото, не удалось. При этом следствие установило, что найденные слитки были изготовлены 15-20 лет назад на одном из местных предприятий и приобретены законным путем.

Клад был аккуратно завернут в полиэтиленовые пакеты, благодаря чему золото сохранилось в идеальном состоянии.

А ранее житель Германии нашел огромный клад древнеримских монет в Нижней Саксонии и скрывал его от властей восемь лет.