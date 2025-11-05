Трамп заявил о потере части суверенитета США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал победу Зохрана Мамдани на выборах на пост мэра Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

По данным Al Arabiya, во время выступления на Американском бизнес-форуме он заявил, что это событие привело к потере части суверенитета США.

"Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберемся", – сказал американский лидер.

До этого Трамп предсказал, что избрание Зохрана Мамдани, считающего себя демократом-социалистом, приведет крупнейший город США к полной и окончательной катастрофе в экономической и социальной сферах.

Мамдани же после своей победы на выборах пригрозил, что даст отпор американскому лидеру: "Если кто-то и может показать стране, преданной Трампом, как его победить, так это город, который его породил".

