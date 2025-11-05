#Народный юрист
Мир

Трамп заявил о потере части суверенитета США

Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп прокомментировал победу Зохрана Мамдани на выборах на пост мэра Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

По данным Al Arabiya, во время выступления на Американском бизнес-форуме он заявил, что это событие привело к потере части суверенитета США.

"Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберемся", – сказал американский лидер.

До этого Трамп предсказал, что избрание Зохрана Мамдани, считающего себя демократом-социалистом, приведет крупнейший город США к полной и окончательной катастрофе в экономической и социальной сферах.

Мамдани же после своей победы на выборах пригрозил, что даст отпор американскому лидеру: "Если кто-то и может показать стране, преданной Трампом, как его победить, так это город, который его породил".

Ранее вице-президента Америки заподозрили в измене своей жене.

Аксинья Титова
