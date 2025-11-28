Астанчанин хотел купить дешевое золото и остался без денег

Житель Астаны повелся на объявление о продаже дешевых ювелирных изделий и остался без денег, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Департамента полиции Астаны зарегистрировали факт интернет-мошенничества. Неизвестный пользователь разместил объявление в социальных сетях и на торговых платформах о продаже ювелирных изделий по цене значительно ниже рыночной.

"Потерпевший, связавшись с подозреваемым, выразил заинтересованность в покупке указанных изделий и перевел предоплату в размере 100 тыс. тенге. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь. Обманутый астанчанин обратился в полицию". Департамент полиции Астаны

По данному факту начато досудебное расследование.

Полицейские рекомендуют гражданам не доверять сомнительным предложениям в интернете и не осуществлять предоплату. Покупки следует совершать только через официальные и проверенные платформы.

В другом деле сотрудники полиции и риелторской компании предотвратили утрату недвижимости пожилой жительницей Костаная, которой интернет-мошенники пытались навязать продажу квартиры после серии обманных переводов.