Астанчанин хотел купить дешевое золото и остался без денег
Житель Астаны повелся на объявление о продаже дешевых ювелирных изделий и остался без денег, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники Департамента полиции Астаны зарегистрировали факт интернет-мошенничества. Неизвестный пользователь разместил объявление в социальных сетях и на торговых платформах о продаже ювелирных изделий по цене значительно ниже рыночной.
"Потерпевший, связавшись с подозреваемым, выразил заинтересованность в покупке указанных изделий и перевел предоплату в размере 100 тыс. тенге. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь. Обманутый астанчанин обратился в полицию".Департамент полиции Астаны
По данному факту начато досудебное расследование.
Полицейские рекомендуют гражданам не доверять сомнительным предложениям в интернете и не осуществлять предоплату. Покупки следует совершать только через официальные и проверенные платформы.
В другом деле сотрудники полиции и риелторской компании предотвратили утрату недвижимости пожилой жительницей Костаная, которой интернет-мошенники пытались навязать продажу квартиры после серии обманных переводов.
