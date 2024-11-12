Футбольный матч Франция – Израиль посетит Макрон
Игра пройдет на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени. Обеспечивать безопасность на стадионе и вокруг него, а также в общественном транспорте будут:
- четыре тыс. офицеров полиции;
- 1600 сотрудников стадиона.
В окружении Макрона уверены, его визит на матч будет являться "сигналом братства и солидарности после невыносимых антисемитских действий, последовавших за матчем в Амстердаме". Тогда 7 ноября люди с флагами Палестины напали на израильтян после матча амстердамского "Аякса" и тель-авивского "Маккаби".
После этого агрессивно настроенные неизвестные потребовали, чтобы футбольный матч Франция –Израиль был проведен в другом месте. 8 ноября министр внутренних дел Франции Бруно Реталло на своей странице в Х заявил, что Париж отклонил эту просьбу.
"Франция не отступит, потому что это означало бы сдаться перед лицом угроз насилия и антисемитизма".Бруно Реталло
🔴 Supporters israéliens agressés à Amsterdam— LCI (@LCI) November 8, 2024
🗣️ "Le match France-Israël se déroulera au Stade de France. Nous prendrons tous les moyens pour qu'il se déroule dans de bonnes conditions."
👉 Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau), ministre de l’Intérieur, à Marseille pic.twitter.com/037Umjxq3q
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не будет играть в этом матче из-за скандала с изнасилованием. А 11 ноября в Амстердаме вспыхнули новые массовые беспорядки, которые предположительно стали продолжением последствий матча амстердамского "Аякса" и тель-авивского "Маккаби".