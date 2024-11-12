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Футбольный матч Франция – Израиль посетит Макрон

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 07:37 Фото: Instagram/elysee
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит матч Лиги наций между сборными Франции и Израиля 14 ноября, сообщает Zakon.kz.

Игра пройдет на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени. Обеспечивать безопасность на стадионе и вокруг него, а также в общественном транспорте будут:

  • четыре тыс. офицеров полиции;
  • 1600 сотрудников стадиона.

В окружении Макрона уверены, его визит на матч будет являться "сигналом братства и солидарности после невыносимых антисемитских действий, последовавших за матчем в Амстердаме". Тогда 7 ноября люди с флагами Палестины напали на израильтян после матча амстердамского "Аякса" и тель-авивского "Маккаби".

После этого агрессивно настроенные неизвестные потребовали, чтобы футбольный матч Франция –Израиль был проведен в другом месте. 8 ноября министр внутренних дел Франции Бруно Реталло на своей странице в Х заявил, что Париж отклонил эту просьбу.

"Франция не отступит, потому что это означало бы сдаться перед лицом угроз насилия и антисемитизма".Бруно Реталло

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не будет играть в этом матче из-за скандала с изнасилованием. А 11 ноября в Амстердаме вспыхнули новые массовые беспорядки, которые предположительно стали продолжением последствий матча амстердамского "Аякса" и тель-авивского "Маккаби".

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