Футбольный матч Франция – Израиль посетит Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит матч Лиги наций между сборными Франции и Израиля 14 ноября, сообщает Zakon.kz.

Игра пройдет на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени. Обеспечивать безопасность на стадионе и вокруг него, а также в общественном транспорте будут:

четыре тыс. офицеров полиции;

1600 сотрудников стадиона.

В окружении Макрона уверены, его визит на матч будет являться "сигналом братства и солидарности после невыносимых антисемитских действий, последовавших за матчем в Амстердаме". Тогда 7 ноября люди с флагами Палестины напали на израильтян после матча амстердамского "Аякса" и тель-авивского "Маккаби".

После этого агрессивно настроенные неизвестные потребовали, чтобы футбольный матч Франция –Израиль был проведен в другом месте. 8 ноября министр внутренних дел Франции Бруно Реталло на своей странице в Х заявил, что Париж отклонил эту просьбу.

"Франция не отступит, потому что это означало бы сдаться перед лицом угроз насилия и антисемитизма". Бруно Реталло

🔴 Supporters israéliens agressés à Amsterdam



🗣️ "Le match France-Israël se déroulera au Stade de France. Nous prendrons tous les moyens pour qu'il se déroule dans de bonnes conditions."



👉 Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau), ministre de l’Intérieur, à Marseille pic.twitter.com/037Umjxq3q — LCI (@LCI) November 8, 2024

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не будет играть в этом матче из-за скандала с изнасилованием. А 11 ноября в Амстердаме вспыхнули новые массовые беспорядки, которые предположительно стали продолжением последствий матча амстердамского "Аякса" и тель-авивского "Маккаби".