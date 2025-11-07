#Народный юрист
Мир

215 лет вместе: пара из Майами установила мировой рекорд

кольца, рекорд, брак, США, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 19:23 Фото: pexels
108-летний Лайл и 107-летняя Элеонора Гиттенсы из Майами признаны самой долгоживущей парой в браке в истории и среди ныне живущих супругов, сообщает Zakon.kz.

Этот рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

На 5 ноября 2025 года общий возраст пары составлял 215 лет и 132 дня.

Секрет их долгого и счастливого брака супруги называют любовью.

Фото: guinnessworldrecords.com

Супруги заключили брак 4 июня 1942 года, пробыв вместе более 83 лет. Они познакомились еще в 1941 году во время учебы в Университете Кларка в Атланте и с первого момента были уверены, что проведут жизнь вместе.

Немного ранее в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) казахстанцам рассказали хорошую новость. Согласно данным, теперь оформить государственные услуги, связанные с регистрацией брака, можно полностью онлайн на портале eGov.kz.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
