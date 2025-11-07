Казахстанцам сообщили хорошую новость о регистрации брака
К примеру, через портал можно подать заявление:
- на регистрацию брака на территории Казахстана;
- на регистрацию брака за границей.
Специалисты подчеркивают, что подача заявления занимает всего несколько минут, а статус можно отслеживать в личном кабинете.
Более подробная информация об услуге представлена в карусели поста.
Также ознакомиться с деталями процедуры возможно в разделе "Жизненные ситуации" на платформе gov.kz.
Сервис "Жизненные ситуации" также доступен в мобильном приложении eGov Mobile, раздел "Госуслуги" → "Ситуации".
Cтоит отметить, что, начиная с 2013 года, каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечается День семьи.
