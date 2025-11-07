Казахстанцам сообщили хорошую новость о регистрации брака

Cегодня, 7 ноября 2025 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) казахстанцам рассказали хорошую новость. Согласно данным, теперь оформить государственные услуги, связанные с регистрацией брака, можно полностью онлайн на портале eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

К примеру, через портал можно подать заявление:

на регистрацию брака на территории Казахстана;

на регистрацию брака за границей.

Специалисты подчеркивают, что подача заявления занимает всего несколько минут, а статус можно отслеживать в личном кабинете.

Более подробная информация об услуге представлена в карусели поста.

Также ознакомиться с деталями процедуры возможно в разделе "Жизненные ситуации" на платформе gov.kz.

Сервис "Жизненные ситуации" также доступен в мобильном приложении eGov Mobile, раздел "Госуслуги" → "Ситуации".

Cтоит отметить, что, начиная с 2013 года, каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечается День семьи.

