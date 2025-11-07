#Народный юрист
Общество

Казахстанцам сообщили хорошую новость о регистрации брака

Cегодня, 7 ноября 2025 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) казахстанцам рассказали хорошую новость. Согласно данным, теперь оформить государственные услуги, связанные с регистрацией брака, можно полностью онлайн на портале eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

К примеру, через портал можно подать заявление:

  • на регистрацию брака на территории Казахстана;
  • на регистрацию брака за границей.

Специалисты подчеркивают, что подача заявления занимает всего несколько минут, а статус можно отслеживать в личном кабинете.

Также ознакомиться с деталями процедуры возможно в разделе "Жизненные ситуации" на платформе gov.kz.

Сервис "Жизненные ситуации" также доступен в мобильном приложении eGov Mobile, раздел "Госуслуги" → "Ситуации".

Cтоит отметить, что, начиная с 2013 года, каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечается День семьи.

14 сентября в Казахстане празднуют День семьи

Немного ранее мы рассказывали о том, что казахстанцы могут следить за статусом своих госуслуг, не выходя из дома. Подробнее с этой информацией можно ознакомиться по следующей ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанцам, которые хотят подключить газ, сообщили хорошую новость
11:33, 19 декабря 2024
Казахстанцам, которые хотят подключить газ, сообщили хорошую новость
Опекунам и попечителям Казахстана сообщили хорошую новость
10:59, 29 июля 2025
Опекунам и попечителям Казахстана сообщили хорошую новость
Казахстанцам напомнили важные детали про подачу заявления на регистрацию брака
10:39, 12 июня 2025
Казахстанцам напомнили важные детали про подачу заявления на регистрацию брака
