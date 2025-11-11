#АЭС в Казахстане
Мир

Спутниковые снимки показали, в каких условиях живут строители мегапроектов Саудовской Аравии

Карта, спутниковое изображение, город, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 04:30 Фото: Google Maps
Новые спутниковые снимки показали многочисленные поселения, состоящие из тысяч одинаковых жилых блоков, построенных для работников, занятых на проектах агентства развития территорий NEOM на северо-западе Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Dezeen, cнимки демонстрируют ряд крупных лагерей, окруженных пустыней, которые возводятся рядом с основными стройплощадками NEOM.

На изображениях видно огромное количество кажущихся идентичными жилых блоков, расположенных вокруг общих объектов инфраструктуры – столовых, спортивных площадок и зон отдыха.

Фото: Google Maps

Жилье предназначено для части из тыс. рабочих, задействованных в ключевых проектах NEOM, включая горизонтальный небоскреб "Зеркальная линия" (The Line), курорт в сердце пустыни "Тройена" (Trojena) и плавучий город-порт "Оксагон" (Oxagon). Самое крупное поселение, известное как Neom Community 1, расположено к югу от стройки "Зеркальной линии".

Фото: Google Maps

Каждый из обширных жилых районов состоит из сотен одноэтажных домов. Некоторые дома расположены сплошными рядами, другие – вокруг небольших газонов. В центре поселений находятся общественные объекты: магазины, рестораны, мечети, школы, а также спортивные сооружения – бассейны, тренажерные залы, теннисные корты, футбольные и баскетбольные площадки.

Фото: Google Maps

Еще один крупный лагерь к югу от "Зеркальной линии", по данным спутниковых снимков, находится в стадии строительства.

Еще южнее вдоль побережья страны построен крупный рабочий лагерь рядом с будущим портом "Оксагон". Здесь общественные объекты размещены возле входа в лагерь, а жилые блоки – к югу.

Фото: Google Maps

Район под названием Oxagon Community включает площадь у моря с выходом на пляж Красного моря. Как и в других поселениях, одноэтажные жилые блоки расположены однородно, с небольшими зелеными зонами между ними.

Ранее сообщалось, что мегапроект Саудовской Аравии "Зеркальная линия" оказался на грани провала.

Аксинья Титова
