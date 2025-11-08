#Народный юрист
Мир

США хотят получать данные о патогенах в обмен на медицинскую помощь

фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 16:33
Вашингтон предлагает странам обмен: доступ к финансированию программ по ВИЧ, малярии и туберкулезу – в обмен на передачу образцов и генетических данных опасных патогенов, сообщает Zakon.kz.

Администрация Дональда Трампа планирует заключить новые двусторонние соглашения о медицинской помощи с десятками стран. Согласно проекту, с которым ознакомилась The Guardian, партнеры смогут получать финансирование для борьбы с ВИЧ, малярией, туберкулезом и другими заболеваниями, если согласятся передавать США образцы и генетические данные патогенов с эпидемическим потенциалом в течение нескольких дней после их выявления.

Документ является частью стратегии "Америка прежде всего" и предусматривает, что в течение пяти лет страны-получатели будут постепенно брать на себя расходы по программам здравоохранения.

Однако проект вызвал опасения среди международных экспертов. Они предупреждают, что такие соглашения могут подорвать многосторонние переговоры по новому глобальному соглашению о пандемии, которое должно закрепить равный доступ к вакцинам и лекарствам.

В тексте меморандума нет гарантий, что страны получат выгоды от передачи биоматериалов – например, приоритетный доступ к разработанным препаратам. Этот вопрос остается камнем преткновения на переговорах по системе "доступа к патогенам и совместного использования выгод" (Pabs), которая должна стать приложением к будущему соглашению о пандемиях.

Мишель Казачкин из Независимой комиссии по готовности к пандемиям заявил, что такие двусторонние договоры "обойдут Всемирную организацию здравоохранения и подорвут принципы солидарности и справедливости".

Сеть действий по борьбе с пандемией также призвала страны сохранять единый подход, чтобы избежать повторения ситуации с COVID-19, когда развивающиеся государства столкнулись с дефицитом вакцин.

Ранее сообщалось, что США освобождают Венгрию от санкций на российскую нефть и газ.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
