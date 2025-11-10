#Народный юрист
Мир

Николя Саркози вскоре выйдет из тюрьмы

Николя Саркози освободят из тюрьмы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 18:12 Фото: Instagram/nicolassarkozy
Апелляционный суд Парижа принял решение освободить экс-президента Франции Николя Саркози из заключения под судебный контроль, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала LCI, в рамках освобождения для Саркози предусмотрен ряд запрещенных действий.


"Суд объявляет ходатайство об освобождении Николя Саркози приемлемым и приказывает освободить его под судебный надзор", – говорится в сообщении.

Как уточняется, бывший президент Франции не может покидать территорию страны, общаться с другими обвиняемыми по делу и вступать в контакт с министром юстиции Жеральдом Дарманеном. При несоблюдении этих условий Саркози могут вернуть в тюрьму.

Телеканал BFMTV приводит слова адвоката экс-президента Кристофа Инрена, который заявил, что "следующим шагом" для защиты станет подготовка к апелляционному заседанию. Освобождение Саркози из тюрьмы юрист назвал "нормальным применением закона".

Парижский уголовный суд признал Саркози виновным в преступном сговоре в период с 2005 по 2007 год. Обвинения в пассивной коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии хищений ливийских средств были сняты.

Саркози пообещал пройти испытание тюрьмой "с высоко поднятой головой".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
