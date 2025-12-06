Экстремальные будни в тюрьме: Николя Саркози написал книгу "Дневник заключенного"

Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал, что в течение трех недель его питание состояло из злаковых батончиков и молочных продуктов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Figaro, политик написал книгу "Дневник заключенного" и начинает автограф-тур по стране. Отрывками из книги он поделился с публикой.

"Саркози написал о жизни без чего-либо. О жизни заключенного №320535, о повседневности человека, который на протяжении трех недель питался молочными продуктами, злаковыми батончиками, минеральной водой, яблочным соком и несколькими сладостями и оставался запертым в своей камере 23 часа в сутки за исключением случаев, когда его навещали", – приводит издание фрагмент из книги.

Политик отметил, что ежедневно писал книгу за маленьким фанерным столиком, а затем передавал написанное адвокатам, которые, в свою очередь, доставляли это его секретарю. Через несколько дней после выхода из тюрьмы он завершил рукопись. Саркози сообщил, что его адвокаты также помогли убрать "слишком резкие портреты" из текста перед его окончательным утверждением.

В Instagram бывший президент активно рекламирует свое новое издание.

Парижский уголовный суд признал Саркози виновным в преступном сговоре в период с 2005 по 2007 год. Обвинения в пассивной коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии хищений ливийских средств были сняты.

Саркози пообещал пройти испытание тюрьмой "с высоко поднятой головой". 10 ноября он покинул парижскую тюрьму Санте.