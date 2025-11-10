Зоопарк просит фермеров пожертвовать лошадей и коров для пожилых львов в Новой Зеландии

Руководство заповедника Камо в Новой Зеландии обратилось к фермерам за помощью в уходе за пожилыми львами, сообщает Zakon.kz.

По информации People, из-за серьезных финансовых трудностей зоопарк не может прокормить пятерых пожилых львов, которые за неделю съедают количество мяса, эквивалентное весу трех коров.

"У нас не осталось рабочих вариантов. Мы с персоналом в отчаянии", – заявила управляющая зоопарком Джанетт Валланс.

Заповедник призвал неравнодушных фермеров пожертвовать лошадей и другой скот на корм хищникам. По словам Валланс, им уже пришлось усыпить двух львов. Оставшимся кошкам – от 18 лет до 21 года: в дикой природе они редко доживают до такого возраста.

Как уточняется, в заповеднике Камо содержатся 12 львов и один бенгальский тигр. Этот зоопарк известен тем, что в нем снимали сериал "Человек-лев" о дрессировщике диких кошек Крэйге Буше.

