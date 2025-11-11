Трамп: В Белом доме сейчас негде достойно встретить Си Цзиньпина

Дональд Трамп пожаловался, что в Белом доме невозможно достойно принять лидера Китая, сообщает Zakon.kz.

Со слов Трампа, нынешняя планировка Белого дома не позволяет провести прием председателя КНР Си Цзиньпина или иное государственное мероприятие. Таким мнением он поделился в интервью Fox News.

"Если к нам приедет председатель Си из Китая или если у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести", – отметил политик.

Ранее в Вашингтоне начали сносить фасад восточного крыла Белого дома, чтобы построить бальный зал. Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон между тем обвинила действующего американского лидера в разрушении Белого дома.

В этих условиях Мелании Трамп приходится ютиться в маленьком кабинете, потому что ранее ее рабочее место было в восточном крыле Белого дома. Со слов Трампа, первая леди смирилась с происходящими в резиденции переменами.

"Она переехала в маленький офис. Но через какое-то время... Она очень умная, если вы сейчас ее спросите, она скажет, что все отлично", – прокомментировал ситуацию Трамп.

Днями ранее Мелания Трамп блистала на премии "Патриот года-2025" от медиаплатформы Fox Nation.