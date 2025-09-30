#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
Мир

В Германии военный самолет обстреляли пиротехникой

в Германии самолет обстреляли пиротехникой, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 21:32 Фото: wikipedia
В немецком городе Целле, в районе авиабазы, вскоре после вылета военно-транспортный самолет Бундесвера C-130 был обстрелян пиротехникой, сообщает Zakon.kz.

По информации Der Spiegel, пилоты заметили вспышку и услышали громкий хлопок, однако самолет не был задет. На место инцидента выехали военные и полиция, но задержать подозреваемых не удалось. Предположительно, речь шла о запуске новогодней ракеты, однако власти не исключают, что это могла быть преднамеренная атака.

Как уточняется, подобные случаи происходят крайне редко, но время от времени фиксируются попытки ослепления пилотов лазерными указками.

Правоохранительные органы заявили, что непосредственной угрозы для самолета не возникло – пиротехника взорвалась примерно в 500 м от него. Несмотря на это, в полиции отметили, что подобные инциденты рассматриваются крайне серьезно в силу их потенциальной опасности.

Возбуждено дело об "опасном вмешательстве в воздушное движение". Нарушителям может грозить крупный штраф или даже тюремный срок.

Согласно данным издания, в составе Люфтваффе в данное время находятся шесть самолетов C-130. Они используются вместе с более крупными A400M для переброски войск и гуманитарных операций, в том числе для сброса помощи в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что казахстанский певец устроил пьяный дебош на борту самолета.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
