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Мир

Принц Уильям прокатился на танке в Эстонии

Принц Уильям посетил британских солдат, дислоцированных в Эстонии, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 08:33 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Наследник британского престола принц Уильям 21 марта прокатился на танке в Эстонии, сообщает Zakon.kz.

Это первый визит принца Уильяма в Эстонию, который прошел 20-21 марта. Цель визита – подчеркнуть прочные двусторонние отношения и сотрудничество в области безопасности между Соединенным Королевством и Эстонией.

Атмосферными фотографиями принц поделился на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/princeandprincessofwales

Принц участвовал в тренировке по ведению траншейной войны в лагере Тапа, расположенном всего в 80 милях от российской границы, где размещено крупнейшее зарубежное военное подразделение Великобритании. В Эстонии находятся 900 британских солдат, которые служат в составе союзных сил НАТО.

Тем временем депутаты парламента Великобритании выступили против отправки войск в Украину.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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