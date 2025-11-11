#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
525.28
607.85
6.47
Мир

Талибы в Пакистане взяли на себя ответственность за теракт у здания суда

Улица, люди, здание, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 02:59 Фото: pexels
Представители "Талибана" в Пакистане взяли на себя ответственность за теракт у здания суда в Исламабаде, при котором погибли не менее 12 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным CBC, при взрыве в столице Пакистана погибли 12 человек.

По предварительной информации, инцидент произошел недалеко от входа в окружной суд Исламабада, где обычно собирается большое количество человек, принимающих участие в судебном процессе. Полиция сообщила, что взрыв произошел в автомобиле, припаркованном возле учреждения.

"Среди пострадавших были заявители и адвокаты. Здание суда было освобождено после взрыва. Присутствовавшие внутри были эвакуированы через заднюю дверь, а судебное разбирательство приостановлено", – говорится в публикации.

Отколовшаяся от пакистанского движения "Талибан" группировка "Джамаат-уль-Ахрар" взяла на себя ответственность за нападение, о чем сообщил журналистам ее лидер Омар Мукарам Хорасани. Однако влиятельный командир группировки Сарбакаф Мохманд также опроверг любые обвинения в нападении.

Группировка вышла из рядов пакистанского движения "Талибан" (ТТП) после того, как глава "Джамаат-уль-Ахрар" был убит взрывом в Афганистане в 2022 году. Она существует независимо от афганского движения "Талибан", но поддерживает с ним союз.

В прошлом группировка "Джамаат-уль-Ахрар" организовывала менее масштабные атаки, однако ее способность нанести удары по столице Пакистана, вероятно, еще больше осложнит положение правительства.

Ранее мы сообщали о том, что женская радиостанция открылась в Афганистане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Террористы из ИГИЛ взяли на себя ответственность за убийство 30 человек в Пакистане
11:54, 08 февраля 2024
Террористы из ИГИЛ взяли на себя ответственность за убийство 30 человек в Пакистане
Ответственность за попытку теракта в Турции взяла на себя РПК
23:41, 01 октября 2023
Ответственность за попытку теракта в Турции взяла на себя РПК
Бои с талибами в Пакистане: более 40 погибших за два дня
16:41, 13 сентября 2025
Бои с талибами в Пакистане: более 40 погибших за два дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: